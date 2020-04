WIEN (dpa-AFX) - Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) hat angesichts der Corona-Krise eine Belohnung von 1000 Euro für Menschen gefordert, die derzeit "das Land am Laufen" halten. "Die Corona-Krise hat zu einem Umdenken geführt: es geht nicht mehr nur darum, was eine Leistung kostet. Jetzt wird auch klar, was sie wert ist", sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Dienstag laut einer Mitteilung.



Den "Corona-Tausender" erhalten sollen demnach unter anderem Beschäftigte im Gesundheitsbereich, bei den Rettungsorganisationen, im Handel, im öffentlichen Verkehr oder auch bei der Müllabfuhr. Ihnen sei zu verdanken, dass Österreich nicht vor einem Kollaps stehe. "Wir fordern den Corona-Tausender als finanzielle Anerkennung für alle, die in der Krise das Haus verlassen mussten, um zu arbeiten. Sie haben sich damit einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Das haben diese Alltagsheldinnen und Alltagshelden verdient", so Katzian.



Finanziert werden soll die Leistung dem Vorschlag nach aus dem 38 Milliarden Euro schweren Hilfspaket, das die österreichische Regierung für die Wirtschaft geschnürt hat. Die Regierung hatte zuletzt bereits angekündigt, dass Bonuszahlungen des Arbeitgebers wegen eines Corona-Einsatzes steuerfrei bleiben sollen. Ein staatlicher Bonus war bisher noch nicht im Gespräch./nif/DP/mis