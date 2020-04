Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Linz/Düsseldorf (pts015/21.04.2020/11:00) - Der börsenotierte Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming ist ab der Saison 2020/21 der offizielle Titel-Sponsor der länderübergreifenden Eishockey-Liga aus Österreich. Im Juni soll ein kompletter Marken-Relaunch der Eishockey-Liga erfolgen, bei dem auch der neue Name der Liga und ein neues Logo veröffentlicht werden. "Eishockey begeistert weltweit die Massen. Auch bet-at-home ist seit vielen Jahren ein Fan sowie Unterstützer des Sports auf nationaler und internationaler Ebene", erklärt Alexander Aigner, Head of Marketing & Customer Relations bei bet-at-home. "Die multinationale Eishockey-Liga sorgte mit spannenden Duellen für volle Hallen und tolle Stimmung. Nach dem abrupten Saisonende freuen sich die heimischen Fans und Clubs bereits jetzt, wenn es endlich wieder losgeht. Wir sind überzeugt, dass Eishockey auch in Zukunft für hochkarätigen Sport steht und freuen uns sehr, als Partner dabei sein zu können", so Aigner weiter. Zudem werde der Werbewert der Liga auf mehr als 60 Millionen Euro geschätzt. Bei der Dauer des Engagements haben sich die beteiligten Parteien auf drei Jahre geeinigt, zudem besteht die Option auf Verlängerung. bet-at-home ist bereits in vielen Sportarten als Veranstaltungs- und Trikotsponsor aktiv, so unter anderem im Fußball und im Volleyball. Über bet-at-home Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 5,2 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf http://www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 31.12.2019 trugen 288 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. (Ende) Aussender: bet-at-home.com Entertainment GmbH Ansprechpartner: Mag. Claus Retschitzegger Tel.: +43 732 9015 1017 E-Mail: retschitzegger@bet-at-home.com Website: www.bet-at-home.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200421015

