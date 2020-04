Die Nachfrage nach WTI-Öl fällt ins Bodenlose. US-Öl schließt gestern erstmals in der Geschichte im negativen Bereich. Der Mai-Future schloss ein Tag vor Fälligkeit bei minus 13,80 US-Dollar pro Barrel. Für mich (am Tag genau zehn Jahr nach dem Unglück der Deepwater Horizon) ein historisches Ereignis. Today marks the 10 year anniversary of the Deepwater Horizon disaster On April 20, 2010 a blowout ...

Den vollständigen Artikel lesen ...