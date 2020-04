Nach dem "verheerenden Montag" setzen sich die Turbulenzen am Ölmarkt auch am Dienstag fort. In der Zwischenzeit notiert der Juni-Kontrakt für WTI bei unter 12 Dollar und damit mehr als 40 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag. Der Preis für die Lieferung im Mai war am Vortag erstmals in der amerikanischen Geschichte ins Minus gelaufen und heute zu -3,43 Dollar abgerechnet worden.Nach dem historischen Einbruch beim Mai-Future fällt heute auch der Juni-Kontrakt ins Bodenlose. Bei 21,32 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...