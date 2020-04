Stavanger (www.fondscheck.de) - Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie hat SKAGEN im vergangenen Jahr mit 18 Unternehmen einen Dialog zur Einhaltung von ESG-Grundsätzen geführt, so Alexandra Morris, Chief Investment Officer von SKAGEN Funds.Dabei habe der Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen und speziell auf Südkorea gelegen. Südkorea sei praktisch seit der Gründung von SKAGEN ein Anlageschwerpunkt des Portfolios. Für Value Investoren habe der so genannte "Korea-Rabatt" - die geringere Marktbewertung südkoreanischer Unternehmen aufgrund ihrer Herausforderungen bei Corporate Governance-Themen - durchaus eine Rolle gespielt. Im vergangenen Jahr wurden wir Zeugen einer interessanten Wende in Südkorea, denn der dortige Nationale Pensionsfonds (NPS) hat für alle seine Investitionen Minimalkriterien in Bezug auf ESG aufgestellt, so die Experten von SKAGEN Funds. ...

