Jena (pts020/21.04.2020/11:45) - Drei große Vergleichstests, zwei führende Testlabore, ein eindeutiges Ergebnis: Die ESET-Sicherheitslösungen überzeugen auch in 2020 mit hervorragenden Resultaten. Dabei erzielte ESET Endpoint Security für MacOS das perfekte Ergebnis im Vergleichstest von AV-Test (Deutschland). Die Spezialisten von AV-Comparatives (Österreich) untersuchten ESET Internet Security in zwei unterschiedlichen Vergleichstests und bescheinigten optimale Leistungen. Nach wie vor sind unabhängige Analysen von Antimalware-Software wichtig, um die Leistungsfähigkeit der Cybersecurity-Anbieter zu überprüfen. Denn nur so erhalten potentielle Käufer und aktuelle Nutzer eine objektive Rückmeldung über Stärken und Schwächen der jeweiligen Produkte. Je öfter sich diese in unterschiedlichen Tests weltweit auszeichnen, desto sicherer können sich Anwender bei der Auswahl von Produkten und Herstellern sein. AV-Comparatives bescheinigt hervorragende Leistungen Das Innsbrucker Institut testete in zwei unterschiedlichen Analysen jeweils 17 Produkte. Im sogenannten Malware-Protection-Test erzielte ESET Internet Security mit einer Erkennungsrate von 99,99 Prozent die Bestbewertung "advanced+". Im "Real-World Protection Test" glänzte die Sicherheitslösung ebenfalls. Lediglich eine einzige nicht erkannte Malware bei keinem Fehlalarm in der gesamten Untersuchung trennte ESET Internet Security von der branchenweit nur selten erreichten Bestmarke. Perfektes Testergebnis bei AV-Test Das Magdeburger Testlabor AV-Test bescheinigte ESET Endpoint Antivirus für macOS ein makelloses Ergebnis. Volle Punktzahl, hundertprozentige Erkennung aller Malware und keine Fehlalarme ("False Positives"): Besser geht es nicht. Folgerichtig erhielt die Sicherheitslösung die begehrte Auszeichnung "Approved Corporate Endpoint Protection" für das Betriebssystem von Apple. "Die Testergebnisse belegen, dass unsere Lösungen schnell und zuverlässig arbeiten - auf jedem Betriebssystem, für Privatanwender und Unternehmenskunden gleichermaßen. Das 2019 vollzogene Technologie-Update entfaltet offensichtlich seine Wirkung", sagt Christoph Thurm, Produktmanager bei ESET Deutschland. Die vollständigen Testberichte von AV-Comparatives und AV-Test finden Sie hier: https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protection-test-feb-mar-2020-fa ctsheet/ https://www.av-comparatives.org/tests/malware-protection-test-march-2020/ https://www.av-test.org/de/antivirus/unternehmen-macos/ (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 3641 3114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.com/de/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200421020

