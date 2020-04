Pressemitteilung der VST Building Technologies AG:

VST BUILDING TECHNOLOGIES baut Vertrieb in Polen zur weiteren Expansion in Europa aus

Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST") verstärkt ihre Vertriebsaktivitäten in Polen und forciert somit ihre Expansion in Europa. Als weiterer Schritt im Ausbau des polnischen Teams wurde nun Tomasz Nowacki (50) als Head of Sales in Polen berufen. Nowacki verfügt über langjährige Erfahrung bei der Erschließung neuer Märkte im Baubereich, in der Produkt- und Markenentwicklung sowie im Aufbau eines Vertriebsteams und Vertriebsnetzwerks. Er ...

