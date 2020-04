Wien (www.fondscheck.de) - Der amerikanische ETF-Anbieter Wisdom Tree hat Helen Pugh zum European Head of Marketing ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In ihrer Funktion werde Pugh eine Marketing- und Kommunikationsstrategie verantworten. Darüber hinaus solle die neue Marketing-Chefin versuchen, Marke und Wettbewerbsposition des Unternehmens in Europa zu stärken. Pugh werde daneben Mitglied des europäischen Management-Teams von Wisdom Tree. ...

