BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Heiko Maas (SPD) macht wenig Hoffnung auf einen üblichen Sommerurlaub. Wegen der Corona-Pandemie habe man bis Ende August die Großveranstaltungen in Deutschland abgesagt und die Ferienzeit würde auch anders aussehen als gewohnt. "Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten", sagte Maas in einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Gespräch der deutschsprachigen Außenminister aus Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Deutschland.

Er halte eine europäische Abstimmung in den Fragen der Lockerungen im Sommer für "außerordentlich sinnvoll", denn die Menschen in den verschiedenen Ländern hätten die gleichen Fragen. Klar sei aber, dass man zum gegenwärtigen Zeitpunkt "ganz sicherlich" noch nicht sagen könne, wann Reisebeschränkungen schrittweise zurück genommen werden könnten. In Deutschland werde Ende April die Bundesregierung und dann zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder darüber beraten. Europa wäre gut beraten, wenn es Zusammenarbeit bei der Corona-Tracking-App gebe, so der SPD-Politiker.

Auch bei den wirtschafts- und finanzpolitischen Auswirkungen der Pandemie müsse man gemeinsam vorgehen. "Wir wollen und werden solidarisch sein", sagte Maas. Deutschland habe das bisher schon unter Beweis gestellt. Die Krise betreffe alle. "Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die Europäische Union zusammenbleibt in diesen Zeiten. Ich glaube, es ist der schlechteste Zeitpunkt, um über ein Europa der zwei Geschwindigkeiten zu sprechen", sagte Maas. Die EU Staats- und Regierungschefs werden am Donnerstag über Konsequenzen aus der Corona-Pandemie beraten.

April 21, 2020

