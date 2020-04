Netflix profitiert weiterhin überproportional von den weltweiten Ausgangsbeschränkungen. Die Aktie befindet sich auf einem Rekordhoch und hat inzwischen Disney überholt. Die Aktie des Streaming-Dienstes Netflix hat in diesem Jahr bereits um über 36 Prozent an Wert zugelegt und mit einem Börsenwert von knapp 195 Milliarden US-Dollar sogar den Hollywood-Giganten Walt Disney überholt. Noch im vergangenen Winter war Disney doppelt so viel wert wie Netflix. Mit Spannung werden daher die aktuellen Quartalszahlen erwartet, die Netflix am heutigen Dienstag nach ...

