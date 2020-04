Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Beginn der diesjährigen Tarifrunde für den Bausektor wird wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben. Das haben sich die drei Tarifvertragsparteien, der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), einvernehmlich vereinbart, teilte der ZDB mit. Nachdem der Auftakt bereits im März aufgeschoben worden sei, hätten am Dienstag erste Gespräche stattfinden sollen. Diese sollen den Angaben zufolge nun am 19. Mai in Berlin aufgenommen werden.

Die Tarifpartner reagieren mit der erneuten Verschiebung der Mitteilung zufolge weiterhin auf die anhaltenden Kontaktbeschränkungen. Es bestehe aber die Erwartung, "dass die Entwicklung des Infektionsgeschehens bis zum neu angesetzten Verhandlungsbeginn die Durchführung von Gesprächen wenigstens in einem kleinen Personenkreis ermöglicht". Weitere Verhandlungstermine seien für den 4. Juni und den 25. Juni verabredet.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2020 06:53 ET (10:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.