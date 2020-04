Unterföhring (ots) -- Umtausch-Aktion: Für jedes gespendete Ticket zum "Quatsch ComedyClub" Bühnenprogramm spendiert Sky einen Sky Ticket Zugang füreinen Monat- Alle drei Staffeln des "Quatsch Comedy Clubs" mit insgesamt 54Episoden und allen großen Stars und neuen Talenten auf Abrufverfügbar 21. April 2020 - In Thomas Hermanns' "Quatsch Comedy Club" geben sich seit über 25 Jahren die Stars und Newcomer der deutschen Comedyszene das Mikrofon in die Hand. Der Club gilt zu Recht als Urgestein der deutschen Comedy-Industrie und ist seit 2017 wieder fester und beliebter Programmbestandteil bei Sky. Doch zur Eindämmung des Coronavirus ruht momentan der Spielbetrieb und die Comedybühnen in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Stuttgart bleiben leer.Sky möchte in dieser besonderen Lage den "Quatsch Comedy Club" mit seinen Livebühnen in diesen deutschen Städten unterstützen. Aus diesem Grund spendiert Sky für jedes gespendete Einlassticket oder größere Gutscheinbestellungen zum Bühnenprogramm des "Quatsch Comedy Clubs" einen Zugang zum Streaming-Dienst Sky Ticket für einen Monat.Damit erleben Kunden das exklusive Programm von Sky nicht nur mit der neuesten Staffel des "Quatsch Comedy Clubs", sondern auch mit den aktuellen Sky Originals wie die zweite Staffel von "Das Boot" und die besten Serien von Partnern wie HBO oder Showtime.Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf: https://www.quatsch-comedy-club.de/partner/skyticket/Thomas Hermanns: "Das ist eine fantastische Aktion, die mich und alle Club Mitarbeiter extrem freut! Gerade jetzt muss auch mal gelacht werden - und wenn es nicht live ist, dann wie immer auch gerne zu Hause auf der Couch. Spielen Sie jetzt zu Hause einfach Comedy Club."Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland: "Der 'Quatsch Comedy Club' ist seit Jahren bei unseren Kunden eines der beliebtesten Programme und das Team rund um Thomas Hermanns für uns ein sehr liebgewonnener Partner. Die aktuelle Situation stellt die Kollegen vor ganz besondere Herausforderungen und wir möchten versuchen, sie durch die Sky Ticket Aktion etwas zu unterstützen und allen, die derzeit den Club nicht live sehen könne, es auf dem Bildschirm zu ermöglichen."Auf Sky und Sky Ticket sind alle drei Staffeln mit insgesamt 54 Episoden des "Quatsch Comedy Clubs" zu sehen. In der neuesten Staffel sind diesmal mehr Moderatoren als je zuvor dabei: Ilka Bessin, Mirja Boes, Lisa Feller, Gayle Tufts, Ingo Appelt, Osan Yaran, Matze Knop, Ole Lehmann, Oliver Pocher, Christian Schulte-Loh, Abdelkarim, Ingmar Stadelmann, Simon Stäblein und Chris Tall. Die moderative Klammer bildet wieder Gastgeber Thomas Hermanns.Über "Quatsch Comedy Club":Seit über 25 Jahren auf der Bühne und im TV ist der "Quatsch Comedy Club" die erfolgreichste und langlebigste Comedyshow Deutschlands. 1992 importierte Thomas Hermanns das Unterhaltungsformat der Stand-Up-Comedy aus dem angloamerikanischen Raum nach Deutschland und begründete so den Comedytrend, der sich bis heute in zahlreichen TV- und Bühnenshows widerspiegelt. Er etablierte die Stand-Up-Comedy in Deutschland und gab so Comedians wie Michael Mittermeier oder Cindy aus Marzahn eine Bühne, auf der sie ihre Karrieren begannen. Der "Quatsch Comedy Club" ist der erste Comedy Club Deutschlands. Mit Standorten in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Stuttgart ist der "Quatsch Comedy Club" das Urgestein der deutschen Comedy-Industrie, Trendsetter, Nachwuchsförderer und eine feste Größe der Deutschen Entertainment-Landschaft.Über Sky Ticket:Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.