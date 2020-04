BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen fordern in der Corona-Krise mehr Hilfen für Restaurants, eine Perspektive für die Wiedereröffnung von Kitas und ein höheres Arbeitslosengeld. Es sei "fatal", dass vergangene Woche deutlich gemacht worden sei, dass Kitas erst mal zu blieben, sagte Parteichefin Annalena Baerbock bei "Bild Live" (Dienstag). "Vor allem für Familien, die eine kleine Wohnung haben, die keinen Garten haben, die überhaupt nicht rauskönnen, ist das wirklich ein Drama." Man müsse schrittweise sagen können, wie die Isolation aufgehoben werden könne.



Zudem forderte Baerbock Entlastung für die Gastronomen über einen Direktzuschuss, "damit sie irgendwann, wenn sie dann mal öffnen können, überhaupt noch die Kraft haben", wie sie sagte. Der Konsum müsse angereizt werden, damit die Bürger nach der Krise einkaufen und essen gingen. "Ein allererster Schritt ist, das Arbeitslosengeld in dieser Phase anzuheben, weil Menschen in Nöten sind, das würde auch den Konsum anreizen und wäre für die Zukunft sinnvoll", sagte Baerbock./ted/DP/fba