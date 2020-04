Das gab das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Die Aktionäre können also nicht physisch anwesend sein. Der Grund sind die Vorschriften des Covid-19-Gesetzes. Der Vorstand des Unternehmens erachte die Abhaltung der virtuellen Hauptversammlung als bessere Variante, als die Versammlung auf einen ungewissen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Nach Beurteilung des Vorstandes werden auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...