FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SCYNEXIS INC. DL-,001 135 US8112921015
AB/FROM ONWARDS 21.04.2020 13:53 CET
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SCYNEXIS INC. DL-,001 135 US8112921015
AB/FROM ONWARDS 21.04.2020 13:53 CET
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