Die Panikverkäufe am Rohölmarkt setzen sich am Dienstag fort und lassen den Preis für ein Fass der US-Marke WTI um 30 Prozent einbrechen. Am Montag waren die Kurse für den Mai-Kontrakt im Tief bis auf minus 40 Dollar regelrecht implodiert. Im Sog der Turbulenzen gerät der Dow Jones ebenfalls ins Rutschen und verliert 450 Punkte. Nach Handelsende öffnet mit Netflix ein weiteres großes Tech-Unternehmen die Bücher für Q1. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...