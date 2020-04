Explorationsarbeiten und Probenahmen an der Oberfläche wieder aufgenommenVANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 21. April 2020. Prime Mining Corp. (TSX.V:PRYM) (OTCQB: PRMNF) (Frankfurt:A2PRDW) ("Prime" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass die neuen Ergebnisse der Probenahmen aus Schürfgräben und Straßenschnitten im Rahmen des laufenden Oberflächen-Explorationsprogramms des Unternehmens weiterhin weitläufige mineralisierte Gebiete im Bereich der Lagerstätte Guadalupe West anzeigen.Prime teilt überdies mit, dass die Mitarbeiter nach zweiwöchigen Osterferien nach Los Reyes zurückgekehrt sind und die Arbeiten gemäß einem Covid-19-Schutzplan durchführen, um ihr Wohlbefinden sicherzustellen. Infolgedessen werden die Oberflächen-Explorationsarbeiten fortgesetzt und die Mitarbeiter führen Probenahmen aus Straßenschnitten und Schürfgräben durch, während durch den Einsatz von Schwerlastgeräten weitere Gebiete, Straßen und Wege auf dem 6.300 Hektar großen Gelände des Projekts Los Reyes erschlossen werden.Die Probenahmen aus Schürfgräben und Straßenschnitten an der Oberfläche sind Teil der ersten Explorationsphase von Prime, die darauf abzielt, die oberirdischen Ausmaße der mineralisierten Strukturen genauer zu kartieren und die Ergebnisse in das neue Ressourcenmodell zu integrieren (siehe Pressemeldung von Prime Mining vom 2. April 2020). Im Laufe der nächsten paar Wochen werden die Mitarbeiter in den Lagerstätten Tahonitas und Buena Noche Schürfgräben ausheben und die Schürfgräben in den Lagerstätten Zapote North und Zapote South erweitern. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter die Exploration des Gebiets Las Primas fortsetzen, das noch nie anhand von Bohrungen erprobt wurde.Die Lagerstätte Guadalupe West ist eines von acht derzeit im Projekt Los Reyes modellierten Vorkommen.Die wichtigsten Ergebnisse des oberirdischen Probeentnahmeprogramms bei Guadalupe West sind in den Tabellen 1 und 2 angeführt. Die oberirdischen Probenahmen weisen auf einen weitläufigen Ausbiss der Mineralisierung an der Oberfläche hin, der sich in Streichrichtung über mehr als 200 Meter erstreckt.Tabelle 1. Schürfprobenahmen bei Guadalupe WestSchürfgraben Nr.von (m)bis (m)Abschnitt (m)Gold (g/t)Silber (g/t)GW-3750E1270,558,50,8320,2GW-3720E4,554,049,50,6820,5GW-3650E1,560,058,50,5113,7Tabelle 2. Probenahmen aus den Straßenschnitten bei GuadalupeStandortAbschnitt (m)Gold (g/t)Silber (g/t)GW-RS119,50,4921,8Den Lesern wird empfohlen, sich Abbildung 10 für eine grafische Darstellung des Fortschritts der Probenahmen an der Oberfläche bei Los Reyes anzusehen: https://primeminingcorp.ca/maps-technical-data.Greg Liller, COO von Prime Mining, meint: "Wir freuen uns, dass die Oberflächen-Explorationsarbeiten wieder begonnen haben und dass die Ergebnisse der Probenahmen weiterhin auf das zunehmende Größenpotenzial von Los Reyes hinweisen."Mithilfe der Daten aus den vorherigen Bohrungen und der Probendaten aus einigen neuen Schürfgräben und Straßenschnitten wurde ein Modell für die Lagerstätte Guadalupe West erstellt und eine grubenbeschränkte Ressourcenschätzung durchgeführt (siehe Tabelle 3).Tabelle 3. Grubenbeschränkte Ressourcenschätzung für Guadalupe WestRessourcenkategorieTonnenGoldgehalt(g/t)Enthaltene Unzen GoldSilbergehalt(g/t)Enthaltene Unzen Silbergemessen (G)767.0000.972.40031,51777.00angezeigt (A)692.0000.5312.00018,37409.000G+A1.459.0000.7636.00025,271.186.000abgeleitet243.0000.32.00015,74123.000- Anwendung eines dreijährigen Goldpreises von 1.329 US-Dollar pro Troy-Unze und eines Silberpreises von 16 US-Dollar pro Troy-Unze- Anwendung eines Cutoff-Wertes von 0,22 g/t Gold- Anwendung von Abbau- und Verarbeitungskosten von insgesamt 6,70 US-Dollar pro Tonne- Keine NSR-Gebühren bei der Berechnung des Cutoff-Wertes oder der Abbaukosten berücksichtigt- In-situ-Tonnagen auf die Festkörper der nach Lerchs-Grossmann berechneten Grube unter Anwendung des kombinierten Gold- und Silberumsatzes beschränktDas Probeentnahmeprogramm liefert wertvolle Informationen zur Bestimmung der oberirdischen Ausmaße der mineralisierten Strukturen, zur Planung von Grubenstandorten und zur Ermittlung der Stellen, wo die Strukturen für eine Erweiterung offenbleiben.Im Zuge der Probeentnahme sammeln die Mitarbeiter kontinuierliche Gesteinssplitter- und Schlitzproben von jeweils 1,5 Meter Länge. Diese Probenentnahme zielt auf quarzhaltige Alterationszonen in von Hand gegrabenen Gräben, wo das Grundgebirge von einer dünnen Deckschicht überlagert wird, und auf aufgeschlossene Straßenschnitte in kartierten und nicht kartierten Strukturen ab. Fotos des Projektgebiets und der aktuellen Probeentnahmearbeiten finden Sie unter https://primeminingcorp.ca/gallery.QA/QC-Protokolle und ProbeentnahmeverfahrenDie Qualitätskontrolle des Probeentnahmeprogramms umfasst die Zugabe von Referenzstandard- und Blindproben sowie die zweifache Analyse von Ausschussmaterial, um die Integrität aller Analyseergebnisse zu überwachen. Alle Proben werden bis zur Abholung und den Transport an das Labor in Durango (Mexiko) durch Bureau Veritas Minerals aufbewahrt. Die Proben werden dann getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu Pulverproben für die Analyse verarbeitet. Gold wird mittels einer Brandprobe mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) und Silber plus 34 weitere Elemente mittels Aufschlusses mit mehreren Säuren und abschließender ICP-Analyse bestimmt. Gehalte über der Nachweisgrenze werden mittels Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren bestimmt.Herr Bruce Kienlen, P. Geo., Vice President of Exploration, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Gold- und Silberprojekt Los ReyesDas Gold-Silber-Projekt Los Reyes ist ein epithermales Gold-Silber-Projekt mit distriktweiter Bedeutung in einer produktiven Bergbauregion Mexikos. Die Mineralisierung im Bereich Los Reyes ist typisch für epithermale Gold-/Silbersysteme mit geringer Sulfidierung. Über zweieinhalb Jahrzehnte wurden auf dem Projekt bereits mehr als 20 Millionen Dollar für die Exploration und die technische Planung ausgegeben. Die bisherigen Betreiber haben verschiedene Vormachbarkeitsstudien und Pläne durchgeführt, deren Umsetzung jedoch aufgrund sinkender Goldpreise zurückgehalten wurde. Obwohl die Arbeiten zu einer ausreichenden Kenntnis der Ressourcen geführt haben, damit Los Reyes schnell zur Produktion gebracht werden kann, wurde der Großteil der Arbeiten bei Los Reyes über weniger als 40 % der bekannten Strukturen ausgeführt wurde, was eine signifikante Gelegenheit zur Erweiterung der bekannten Ressourcen bietet.Über Prime Mining Corp (TSX.V: PRYM) (OTCQB: PRMNF)Prime Mining bietet eine ideale Mischung aus erfolgreichen Führungskräften aus dem Bergbausektor, starkem Kapitalmarktpersonal und erfahrenen lokalen Betreibern, die sich zusammengeschlossen haben, um auf dem in der Vergangenheit produktiven Projekt Los Reyes in Mexiko einen kostengünstigen, kurzfristigen Goldproduzenten aufzubauen. Der Standort weist eine jahrhundertealte Bergbaugeschichte sowie eine stabile und etablierte regionale Bergbauinfrastruktur auf. Jahrzehntelange intensive Feldarbeit und technische Studien haben Los Reyes in die Lage versetzt, schnell und kostengünstig zur Goldproduktion zu avancieren.Los Reyes verfügt über ein erhebliches Ressourcenpotenzial, das auf offenen Erweiterungen bekannter Ressourcen, 10 Kilometer nicht abgebohrter Streichlänge und mindestens 8 zusätzlichen Explorationszielen beruht.Prime Mining verfügt über eine gut geplante Kapitalstruktur mit bedeutenden Team- und Insider-Beteiligungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.primeminingcorp.ca. Folgen Sie uns auf Twitter, Facebook oder LinkedIn.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSAndrew BoweringChief Executive OfficerNähere Informationen erhalten Sie über:Anthony PattersonInvestor RelationsPrime Mining Corp.1507 - 1030 West Georgia StreetVancouver, BC, V6E 2Y3Telefon: (604) 428-6128Fax: (604) 428-6430E: info@primeminingcorp.caScott KoyichPresident and CEOBrisco Capital Partners Corp.#400 - 505 8th Avenue S.W.Calgary, AB, T2P 1G2Telefon: (403) 262-9888Fax: (403) 263-1339E: skoyich@briscocapital.com 