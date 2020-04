Nach dem bereits durch den Ölpreisverfall torpedierten Wochenstart brauen sich auch am Dienstag über der Wall Street düstere Wolken zusammen.Der Dow Jones knüpft am Dienstag an die schwache Tendenz des Vortages an und startet um 1,21 Prozent schwächer bei 23.365,25 Punkten.Turbulenzen am ÖlmarktIn den vergangenen zwei gewinnbringenden Wochen hatten sich die meisten Aktienmärkte noch ein großes Stück weit von dem Corona-bedingten Kurscrash erholen können. An der Wall Street ...

