DGAP-News: TeamViewer AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung TeamViewer AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2020 in Göppingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-04-21 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TeamViewer AG Göppingen ISIN DE000A2YN900 / WKN A2YN90 Korrektur der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) In der am 17. April 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zu der am 29. Mai 2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ist unter Tagesordnungspunkt 4 'Wahl des Abschlussprüfers sowie des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht' ein redaktioneller Fehler bei dem Hinweis auf die Einzelabstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt enthalten. Richtig muss es lauten: 'Es ist beabsichtigt, über Tagesordnungspunkt 4 lit. a) bzw. 4 lit. b) einzeln abstimmen zu lassen.' Ansonsten verbleibt es unverändert bei der am 17. April 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Göppingen, im April 2020 *TeamViewer AG* _Der Vorstand_ 2020-04-21 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TeamViewer AG Jahnstrasse 30 73037 Göppingen Deutschland E-Mail: Carsten.Keller@teamviewer.com Internet: http://www.teamviewer.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1026575 2020-04-21

