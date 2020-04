FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen deutlich schrumpfender Nachfrage nach Kinolampen schließt Osram seine Produktion in Eichstätt. Ab Oktober wird sie nach Berlin verlegt, wo ebenfalls Hochdruckentladungslampen produziert werden, wie der Lichtkonzern mitteilte. Allen betroffenen Mitarbeitern werde eine Stelle in Berlin angeboten. Von der Konsolidierung verspricht sich das Unternehmen Synergien in der Herstellung.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2020 09:12 ET (13:12 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.