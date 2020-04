Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Johanna Krämer blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Daimler wieder. Die Lastwagensparten von Daimler und Volvo wollen künftig gemeinsam an der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben arbeiten. Bei den Verkäufen steht Royal Durch Shell auf dem fünften Platz. Der Mai-Kontrakt für WTI-Öl rutschte gestern bis auf minus 40 Dollar ab.