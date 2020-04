BERLIN (Dow Jones)--Die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, hat angesichts der Preisverfalls eine Aufstockung der Rohölreserven angeregt. Einen ähnlichen Schritt hatte zuvor US-Präsident Donald Trump am Montag angekündigt, sagte Kemfert dem Sender Welt/N24. "Auch wir in Deutschland können überlegen, die strategische Reserve - sollte sie nicht ganz gefüllt sein - aufzufüllen." Alle vorhandenen Lager könnten in Betracht kommen, wenn das Öl so billig sei.

Allerdings erwartet die Ökonomin keinen lang anhaltenden Niedrigpreis. Dies hänge auch von der Marktsituation und der Dauer der Corona-Krise ab. Sollte das OPEC-Kartell an seiner angekündigten Förderkürzung von rund 10 Millionen Barrel täglich festhalten und diese auch umsetzen, "dann würde der Ölpreis auch deutlich nach oben gehen". Nach DIW-Berechnungen sind bei steigender Nachfrage dann auch 60 US-Dollar pro Barrel möglich.

Infolge der Corona-Krise war der Ölpreis der Sorte WTI an der US-Börse am Montag erstmals ins Negative gestürzt. Der Preis für einen Kontrakt, der eine physische Öllieferung im Mai vorsieht, brach auf minus 40 Dollar ein. Es war der größte Tagesverlust aller Zeiten.

