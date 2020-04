Die Schwankungsintensität der Optionen auf den S&P 500-Index bleibt weiter hoch. Doch was sagt dies über das Sentiment der Anleger?Seit vergangenem Frühjahr haben wir mehrfach auf die Indikatorfunktion der historisch sehr niedrigen Absicherungskosten über Optionen auf den US-Aktienindex S&P 500 hingewiesen.Diese "Sorglosigkeit' passte so gar nicht zu der Kehrtwende der US-Notenbank im Dezember 2018. Denn abgesehen davon, dass hier möglicherweise der Schwanz (FED) mit dem Hund (Märkte) wedelte, trug dies nicht wirklich zur Glaubwürdigkeit der FED bei, denn der Eindruck hielt sich teilweise, dass die Aktienmärkte nur stark genug fallen müssen, und der FED-Put greift. Dieser FED-Put war die Gewissheit der Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank im notwendigen Umfang an den Märkten intervenieren würde, wenn es zu sehr abwärts geht.

