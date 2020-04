Illmitz (ots) - Kracher Weine bewertet von Stephan Reinhardt / The Wine AdvocateIm April 2020 hat Top-Weinjournalist Stephan Reinhardt für das weltbekannte Weinmagazin "The Wine Advocate" von Robert Parker wiederholt die Weine des Weinlaubenhofes Kracher verkostet und sensationell bewertet!Der Weinkritiker Stephan Reinhardt, welcher beim "Wine Advocate" unter anderem auch für Österreich zuständig ist, hatte im März 2020 neben anderen österreichischen Weinen insgesamt 17 Weine des Weinlaubenhof Kracher verkostet, darunter auch die zehn Trockenbeerenauslesen der berühmten Kracher TBA Kollektion des Jahres 2017, und diese mit bis zu 98 Punkten bewertet.Die Spitzenbewertung von 98 Punkten erhielt dabei die TBA No. 10 Chardonnay Nouvelle Vague des Jahrgangs 2017. Gleich drei weitere Trockenbeerenauslesen erhielten 97 Punkte und wiederum drei TBA's großartige 96 Punkte.Bewertet wurden auch die Weine von Sohm & Kracher, einem gemeinsamen Projekt mit den Spitzensommelier Aldo Sohm, wo man sich auf Grüner Veltliner spezialisiert hat sowie das Rotweinprojekt Reunion, wo reinsortiger Blaufränkisch aus der Lage Hochberg mit dem Winzerkeller Neckenmarkt produziert wird.Gerhard Kracher hat mit diesem Top Rating ein weiteres Mal bewiesen, dass der Weinlaubenhof Kracher zu den erfolgreichsten Weingütern Österreichs und zu den besten Süßweinproduzenten der Welt gehört.Bewertungen:98/100 - 2017 TBA No. 10 Chardonnay Nouvelle Vague, Weinlaubenhof Kracher97+/100 - 2017 TBA No. 9 Welschriesling Zwischen den Seen, Weinlaubenhof Kracher97/100 - 2017 TBA No. 6 Grande Cuvée Nouvelle Vague, Weinlaubenhof Kracher97/100 - 2017 TBA No. 8 Scheurebe Zwischen den Seen, Weinlaubenhof Kracher96/100 - 2017 TBA No. 3 Muskat Ottonel Zwischen den Seen, Weinlaubenhof Kracher96/100 - 2017 TBA No. 7 Rosenmuskateller Nouvelle Vague, Weinlaubenhof Kracher96/100 - 2017 TBA No. 1 Scheurebe Zwischen den Seen, Weinlaubenhof Kracher95+/100 - 2017 TBA No. 2 Traminer Nouvelle Vague, Weinlaubenhof Kracher94+/100 - 2017 TBA No. 5 Welschriesling Zwischen den Seen, Weinlaubenhof Kracher93/100 - 2017 TBA No. 4 Zweigelt Nouvelle Vague, Weinlaubenhof Kracher92/100 - 2016 Reunion Vision, Winzerkeller Neckenmarkt & Gerhard KacherKracher Online Shop (https://shop.kracher.at/)Kracher Online Shop Jetzt bestellen (https://shop.kracher.at/)Pressekontakt:Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unteroffice@kracher.at oder telefonisch unter 0043 (0) 21743377 zur Verfügung.Original-Content von: Kracher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100075241/100846383