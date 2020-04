In der vergangenen Woche hat Ascot Resources seine Machbarkeitsstudie zum Bau der Premier Goldmine in Kanada veröffentlicht. Nun hat sich Vorstandschef Derek White per Video-Interview zu den Details und den weiteren Schritten geäußert.

CEO nennt Details zum Minenbau

Im zweiten Halbjahr 2021 wil Ascot Resources (0,75 CAD | 0,51 Euro; CA04364G1063) die Produktion aufnehmen. Dann soll der erste Goldbarren auf der Premier-Mine in der kanadischen Provinz British-Columbia gegossen werden. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen die Machbarkeitsstudie dafür vorgelegt. Demnach benötigt man lediglich 147 Mio. Dollar für den Bau, kann zu 769 US-Dollar je Unze produzieren und rechnet mit einer Förderung von durchschnittlich knapp 140.000 Unzen Gold pro Jahr in den kommenden acht Jahren (ausführlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...