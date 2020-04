I Squared Capital hat über seinen ISQ Global Infrastructure Fund I den Verkauf von Chenya Energy an die Marubeni Corporation abgeschlossen. Chenya Energy ist eine auf die Entwicklung, Konstruktion und den Betrieb von Solaranlagen spezialisierte Plattform und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Asia Cube Energy, einem panasiatischen, im Jahr 2017 von I Squared Capital gegründeten Anbieter erneuerbarer Energien.

"In den drei Jahren unter der Verwaltung von I Squared Capital hat Chenya Energy mit verschiedenen Technologien wie beispielsweise schwimmenden, Freiflächen- und Dachsolaranlagen seine Solarkapazität von 2,3 auf 344,4 Megawatt erweitert. Zurzeit baut das Unternehmen die weltweit größte schwimmende Solaranlage und hat sich rasch zur größten Solarplattform in Taiwan entwickelt", so Gautam Bhandari, Managing Partner von I Squared Capital. "Dies ist der dritte Plattformbau in Wachstumsmärkten und ein weiterer Erfolg bei der Schaffung von Mehrwert für unsere Investoren durch den Aufbau von Unternehmen mit Infrastrukturwachstum der Weltklasse, die von strategischen Käufern sehr geschätzt werden. I Squared Capital sucht weiterhin aktiv nach attraktiven Möglichkeiten weltweit."

Das Portfolio des ISQ Global Infrastructure Fund I hat allein über seine Plattformen Eigenkapital in Höhe von etwa 1,8 Mrd. USD erzielt. Zu weiteren realisierten Plattformen zählen Kendall Green Energy (eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Cambridge, Massachusetts), verkauft an Veolia; Cube Hydro (eines der größten, unabhängigen Unternehmen zur Erzeugung von Wasserkraft in den USA), verkauft an Ontario Power Generation; Lincoln Clean Energy (ein führender Onshore-Windpark-Entwickler in den USA mit 800 Megawatt), verkauft an Ørsted; und Amplus Solar (der führende Anbieter von Dach-Solaranlagen für den indischen Gewerbe- und Industriemarkt mit über 344 Megawatt), verkauft an Petronas.

Über I Squared Capital: I Squared Capital ist ein unabhängiger globaler Infrastrukturvermögensverwalter, der sich auf die Bereiche Energie, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Transportwesen und soziale Infrastruktur in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Europa und Asien konzentriert. Das Unternehmen unterhält Geschäftsstellen in Hongkong, London, New Delhi, New York und Singapur.

