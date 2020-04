BERLIN (Dow Jones)--Der Berlin-Marathon fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Das beschloss der Berliner Senat, wie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) anlässlich der Vorstellung der neuen Eindämmungsverordnung sagte. Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern seien bis zum Ende der Herbstferien am 24. Oktober ausgeschlossen. Der Marathon sollte am 27. September stattfinden. Im vergangenen Jahr waren 47.000 Teilnehmer bei dem Sport-Event.

Betroffen von der Entscheidung ist auch die internationale Fachmesse für Bahn- und Verkehrstechnik Innotrans, die für den 22. bis 25. September geplant war. Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch das Oktoberfest abgesagt.

In Berlin soll ab 27. April eine Maskenpflicht eingeführt werden, um weitere Lockerungen des öffentlichen Lebens zu ermöglich. Weil die Abstandsregeln im öffentlichen Nahverkehr nicht eingehalten werden könnten, müsse "auf jeden Fall" ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Über dezentrale Ausgabestellen will Berlin kostenlose Masken für Menschen mit geringen Einkommen austeilen. "Wir wollen betonen, dass der Gesundheitsschutz an allererster Stelle steht", sagte der SPD-Politiker.

Ab dem morgigen Mittwoch öffnet Berlin Läden bis zu 800 Quadratmetern. Lockerungen soll es auch beim Versammlungsrecht geben. Für bis zu 20 Personen soll es eine größere Genehmigungspraxis geben, erklärte Kultursenator Klaus Lederer (Linke).

Größere Öffnungen sind für den 4. Mai geplant. Dann dürfen Friseure öffnen. Ortsfeste Versammlungen von bis zu 50 Teilnehmern sind laut Lederer dann pauschal zulässig und nicht mehr genehmigungspflichtig, sofern Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Damit verhindert Berlin noch größere unangemeldete Versammlungen für die 1.-Mai-Demonstrationen. Zum 4. Mai sollen auch Gottesdienste mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt werden. Zudem können Museen und Gedenkstätten öffnen.

April 21, 2020

