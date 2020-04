Denn sie sind täglich/wöchentlich davon abhängig, wie sich die großen Konzerne in der Produktion aufstellen.



Hella ist einer der wichtigsten Zulieferer. Dies nicht nur im Feld "Licht", sondern auch bei der "Elektronik" mit einem Anteil von gut 20 bis 25 % in jedem Pkw. Nur Leoni schafft es als Hersteller von Kabelbäumen auf ein ähnlich hohes Gewicht.



Bislang kam Hella relativ gut über die Diesel- und die Coronakrise hinweg. Die Vorwarnungen für Umsatz und Gewinn kamen rechtzeitig. Die Korrektur des Kurses ist nachvollziehbar.



Neben Hella werden 8 bis 10 weitere Zulieferer bald unter die Lupe genommen. In jedem Fall warten wir jeweils die Sicht des Managements ab, wie es Anschluss finden oder aber mit neuen Produkten seine Zuliefererposition verbessern kann. Das gilt insbesondere für die Fertigung der Modelle mit alternativen Antrieben.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



