Die TRATON SE veröffentlicht vorläufige Eckdaten für das 1. Quartal 2020

München, 21. April 2020 - Die andauernde Covid-19 Pandemie hat weiterhin auf das Geschäft der TRATON GROUP einen erheblichen Einfluss.Als Folge sind die Produktionsketten der Nutzfahrzeugindustrie nahezu zum Erliegen gekommen. Lieferengpässe führten weitgehend zu Produktionsstopps innerhalb der TRATON GROUP.Diese Entwicklungen haben negative Auswirkungen auf die erwarteten finanziellen Ergebnisse der TRATON GROUP.Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet die TRATON GROUP für das 1. Quartal 2020:- Umsatz von rd. 5,7 Mrd. Euro.- Operatives Ergebnis von rd. 160 Mio. Euro und eine operative Umsatzrendite von rd. 2,8%.- Der Netto-Cash Flow des Industrial Business Segments belief sich auf rd. -170 Mio. Euro.- Die Netto-Liquidität im Industrial Business Segment beläuft sich auf rd. -160 Mio. Euro.Die TRATON GROUP hat, wie bereits am 23. März 2020 mitgeteilt, bereits zahlreiche Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Kosten zu senken. Daneben hat die Sicherung der Liquidität höchste Priorität und der Fokus liegt insbesondere auf der Optimierung des Working Capital und der Priorisierung von Investitionen.Die TRATON GROUP plant, die Produktion mit erhöhten Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter in den kommenden Wochen stufenweise hochzufahren.Eine aktualisierte Prognose über den Geschäftsverlauf 2020 ist unter den derzeitigen schnelllebigen Veränderungen nach wie vor nicht möglich.