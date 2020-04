Mit den neuen Spotify Podcast Ads und einer Technologie zur dynamischen Einfügung will der Streaming-Anbieter Podcasts für Werbetreibende weitaus attraktiver machen. Spotify führt ab sofort auch in Deutschland die bereits seit Jahresbeginn in den USA verfügbare Kombination aus Spotify Podcast Ads und Streaming Ads Insertion ein. Damit wird Werbung in Podcasts für Marketer flexibler steuerbar und konkret messbar. Beides war in Podcast-Formaten bislang so nicht machbar. Podcast-Werbung bislang: Starr und unflexibel Denn Werbung in Podcasts war bislang starr. ...

