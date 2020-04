FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines will durch Stilllegung vorwiegend kleinerer Flugzeuge die eigene Kapazität um 20 Prozent reduzieren, wenn der Flugbetrieb nach Abflauen der Pandemie wieder aufgenommen wird. Frühestens 2023 werde die Nachfrage wieder das "Vor-Corona-Niveau", erreichen, begründete die Gesellschaft die Reduzierung der Flotte. Neben der bereits begonnenen Ausmusterung der ursprünglich 18 Dash Turboprops sollen bis 2022 nun auch alle sieben A319 Jets sowie drei der sechs B767 in den Ruhestand geschickt werden. Trotz Verkleinerung der Flotte sollen "so viele Arbeitsplätze wie nur möglich" erhalten werden. Entsprechende Gespräche dafür mit den Betriebsräten seien bereits im Gange.

