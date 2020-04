FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach nur fünf Monaten hat der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Torsten Westphal, sein Amt am Dienstag niedergelegt. Westphal habe dafür persönliche Gründe genannt, teilte die Gewerkschaft in Frankfurt mit, ohne ins Detail zu gehen. Die Aufgaben des Vorsitzenden übernimmt demnach vorerst der Stellvertreter, Klaus-Dieter Hommel.



"Das Wichtigste ist: Die EVG ist und bleibt arbeitsfähig", hob Hommel hervor. Der Posten des Vorsitzenden solle so schnell wie möglich neu besetzt werden. Wann allerdings ein Gewerkschaftstag einberufen werden kann, ist angesichts der Corona-Beschränkungen noch unklar.



Der 1966 in Rostock geborene Westphal war rund drei Jahre Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft, bevor er im November ihr Vorsitzender wurde. Im März übernahm er den Vize-Vorsitz im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, den seit Jahren die EVG besetzt. Sie ist mit knapp 190 000 Mitgliedern die größte deutsche Bahngewerkschaft./bf/DP/stw