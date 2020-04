ASSLAR (dpa-AFX) - Der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Während der Umsatz mit 153,3 Millionen Euro fast so hoch ausfiel wie ein Jahr zuvor, sank das Betriebsergebnis (Ebit) um gut 29 Prozent auf 12,8 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Dienstagabend im hessischen Aßlar mitteilte. Allerdings sprudelten die Bestellungen stärker als noch Anfang 2019: Der Auftragseingang legte um 16 Prozent auf 172,9 Millionen Euro zu.



Weitere Details zum ersten Quartal will Pfeiffer am 5. Mai bekanntgeben. Das Unternehmen hatte seine Prognose für das laufende Jahr wegen der Folgen der Corona-Krise bereits Ende März zurückgezogen. Zudem kürzte das Unternehmen die Dividende./stw/jha/

