Energiedienst Holding AG: EBIT wird Niveau von 41 Mio. Euro aufgrund von Belastungen durch die Corona-Krise aus heutiger Sicht nicht erreichenEQS Group-Ad-hoc: Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Energiedienst Holding AG: EBIT wird Niveau von 41 Mio. Euro aufgrund von Belastungen durch die Corona-Krise aus heutiger Sicht nicht erreichen21.04.2020 / 18:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Energiedienst Holding AG Postfach CH-5080 Laufenburg Telefon +41 62 869-2222 www.energiedienst.ch21. April 2020Ad hoc-Mitteilung/Pressemitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) -Energiedienst Holding AG: EBIT wird Niveau von 41 Mio. Euro aufgrund von Belastungen durch die Corona-Krise aus heutiger Sicht nicht erreichen- An der Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 wird festgehaltenLaufenburg. Die Corona-Krise und deren Auswirkungen werden aus heutiger Sicht das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der Energiedienst Holding AG im Geschäftsjahr 2020 belasten. Diese Belastungen sind zum einen durch die negativen Kapitalmarktentwicklungen, die sich über die Personalvorsorge Deutschland im EBIT auswirken, verursacht und zum anderen durch die wirtschaftlichen Folgeschäden der Corona-Krise bedingt. Insbesondere im Segment "Kundennahe Energielösungen" werden Belastungen aufgrund eines rückläufigen Absatzes im Strom- und Photovoltaikbereich erwartet.Diese Entwicklungen, die aus heutiger Sicht zwar noch nicht abschließend quantifiziert werden können, führen dazu, dass der im Geschäftsjahr 2020 angestrebte EBIT in Höhe von 41 Mio. Euro nicht erreicht wird. In Abhängigkeit der Dauer der Corona-Pandemie und seiner Auswirkungen, der Entwicklung des Kapitalmarktes sowie der Wasserführung bis zum Jahresende könnte der EBIT von 41 Mio. Euro deutlich unterschritten werden.Die Dividende in Höhe von 0.75 CHF je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 wird - vorbehaltlich der Zustimmung der Generalversammlung am 28. April 2020 - wie geplant am 5. Mai 2020 ausgezahlt.Sprache: Deutsch / Emittent: Energiedienst Holding AG, Baslerstrasse 44, CH-5080 Laufenburg, Telefon: +41.62.869 22 22, Fax: +41.62.869 25 81, info@energiedienst.ch, www.energiedienst.ch, ISIN: CH 001 573 870 8Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=BKXMSBGRMC Dokumenttitel: 20200421_adhoc Gewinnwarnung EDHEnde der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Energiedienst Holding AG Basler Strasse 44 5080 Laufenburg Schweiz Telefon: +41 62 / 869-2222 Fax: +41 62 / 869-2100 E-Mail: info@energiedienst.de Internet: www.energiedienst.ch ISIN: CH0039651184 Valorennummer: A0Q40B Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1026721Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1026721 21.04.2020 CET/CEST