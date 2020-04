Die Goldimporte und -exporte der Schweiz sind ein interessanter Indikator für weltweite Trends bei physischem Gold. Denn in den Alpen werden rund zwei Drittel der weltweiten Goldförderung verarbeitet. Seit Jahren kam das Gold tendenziell aus Großbritannien in die Schweiz, hinzu kamen Staaten Südamerikas, Thailand und die UAE. Nach dem Umschmelzen ging es dann in kleineren Barren in Richtung Asien auf die Reise - China, Indien und Hongkong waren bevorzugte Zielländer.Nun hat die Eidgenössische Zollverwaltung die Importe und Exporte von Gold für den Monat März 2020 veröffentlicht. Danach haben sich die Exporte des gelben Metalls aus der Schweiz im vergangenen Monat auf 96,1 Tonnen mehr verdoppelt. Dies entspricht einem Wert von 4,68 Mrd. Schweizer Franken bzw. 4,44 Mrd. Euro.

