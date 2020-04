In einem tristen Börsenumfeld haben sich die Aktien von Sartorius am Dienstag zu neuen Höhen aufgeschwungen. Vor allem im Geschäft mit Produkten für die biopharmazeutische Industrie ist es für die Göttinger im ersten Quartal blendend gelaufen. Anleger reagierten euphorisch, der Kurs der Aktie zog zwischenzeitlich um knapp neun Prozent an und erreichte mit 273 Euro den höchsten Stand der dreißigjährigen Börsengeschichte.Für den Pharma- und Laborausrüster ist die Coronavirus-Krise Fluch und Segen ...

