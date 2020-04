NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor den am 5. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 41 auf 40 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Sector Perform" belassen. Er rechne mit einem möglichen kurzfristig negativen Einfluss, da sämtliche für die Gesundheitsfürsorge zur Verfügung stehenden Ressourcen auf Covid-19 fokussiert seien, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittel- bis langfristig könnte dies aber ein Anreiz für verstärkte Investitionen in den weltweiten Gesundheitsbereich sein. Der Aktienkurs des Medizintechnikherstellers scheine dies bereits widerzuspiegeln./ck/he



ISIN: DE000SHL1006

