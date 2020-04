Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Im Verlauf gaben sie allerdings einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Angesichts der Turbulenzen an den Rohölmärkten und der Verunsicherung durch die Corona-Krise zeigten sich Anleger insgesamt risikoscheu und flüchteten in als sicher empfundene Anlagen wie amerikanische Staatsanleihen.Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 11/32 Punkten. ...

