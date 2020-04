HighWire, der Anbieter wissenschaftlicher Web-Publishing-Technologien, kooperiert mit Cloudflare Inc., dem Spezialisten für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit beim Aufbau eines besseren Internets, um problemlose Onlinezugriffe auf die weltweiten Informationsressourcen während der globalen COVID-19-Pandemie zu ermöglichen.

HighWire-Kunden rund um den Globus verzeichnen einen spürbaren Anstieg des Datenverkehrs und haben im März bei gleich bleibender Reaktionsfähigkeit fast 25 Millionen Seitenaufrufe mehr bedient als im Januar. HighWire hostet Websites und medizinische Fachpublikationen für wichtige Informationsanbieter wie das BMJ, das Science Magazine, die Weltgesundheitsorganisation und bioRxiv/medRxiv, die derzeit ein Allzeithoch beim Website-Traffic erleben. Als Preprint-Repositorien spielen medRxiv und insbesondere bioRxiv eine Schlüsselrolle beim schnellen Wissensaustausch in einer fluiden Landschaft, da beide im März über 15 Millionen Seitenaufrufe bedienten im Vergleich zu einem Monatsdurchschnitt von 4 Millionen (bioRxiv) bzw. 1 Million (medRxiv).

Da die Zugriffe auf einige HighWire-gehosteten Publikationen fast um das Siebenfache angestiegen sind und einige Einzelartikel über 4 Millionen Seitenaufrufe verzeichnen, ist ein robuster Resilienzplan von maßgeblicher Bedeutung, um sicherzustellen, dass die globale Forschungsgemeinschaft während dieser Krise auf Informationen und Point-of-Care-Ressourcen zugreifen kann. Die Infrastruktur von HighWire sorgt für den Erhalt einer Verfügbarkeit von 99,9 und hat in den letzten Jahren eine Reihe von Maßnahmen zur Leistungsoptimierung durchgeführt, um ausreichende Kapazitäten für Belastungsspitzen bereitzustellen.

Angesichts des beispiellosen Traffic-Aufkommen nutzt HighWire Cloudflare, um Seitenaufrufe neuer Forschungsarbeiten, die weltweit im Trend liegen, zu isolieren. Der Zugriff auf stark gefragte Ressourcen oder Dokumente kann auf Cloudflare ausgelagert werden, damit Belastungsspitzen aufgefangen werden, ohne die Verfügbarkeit der übrigen Bereiche der Website zu beeinträchtigen. Darüber hinaus scannt Cloudflare den Datenverkehr laufend auf schädliche Angriffe und Anforderungen, bietet Zero-Day-Schutz bei Sicherheitsverletzungen und betreibt mehrere Präsenzpunkte über das Cloudflare Global Anycast Network. All dies ermöglicht die lokale und dezentrale Bereitstellung umfangreicher Ressourcen, wodurch die Serverauslastung reduziert und die Geschwindigkeit optimiert wird, während gleichzeitig mehrere Engpässe eliminiert werden können.

"In einer Zeit, in der viele Onlineressourcen von lastbedingten Ausfällen betroffen sind, haben die Technologien und Dienste von HighWire ihre überragende Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Sie absorbieren ein Traffic-Aufkommen, das dem 2- bis 6-fachen der durchschnittlichen Auslastung entspricht und bedienen die Endbenutzer ohne Beeinträchtigung der Verfügbarkeit oder Reaktionszeit", so Todd McGee, Vice President Research, Development and Operations. "Eine wirksame Strategie für den Erhalt einer hohen Verfügbarkeit ist unverzichtbar. Dementsprechend hat HighWire in den letzten Jahren viel Zeit und Ressourcen in die Entwicklung dieser Technologien investiert, um seinen Kunden einen robusten Service bereitzustellen, der die Community unterstützt."

Über HighWire

HighWire ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für das Digital Publishing und von Plattform-Know-how für alle Aspekte des Verlagswesens, darunter Content Management und Content Hosting, E-Commerce, Analyse, Zugriffs- und Identitätsmanagement, Manuskripteinreichung und -erfassung.

HighWire ist aus der Stanford University hervorgegangen und blickt mittlerweile auf eine 25-jährige Geschichte zurück. Die Organisation wird von der Stanford University und der Private-Equity-Gesellschaft Accel-KKR unterstützt, die kürzlich als wichtigster gründerfreundlicher Investor für unternehmerische Partnerschaften gelistet wurde. Diese Kombination aus fundiertem Know-how der Digitaltechnik, wissenschaftlicher Exzellenz und starker finanzieller Unterstützung macht HighWire zum Technologiepartner der Wahl für weltweit führende kommerzielle und wissenschaftliche Verlage.

Nähere Informationen sind verfügbar unter highwirepress.com. Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. hat es sich zur Aufgabe gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets zu helfen. Die Plattform von Cloudflare schützt und beschleunigt jede Internetanwendung online, ohne Hardware ergänzen, Software installieren oder auch nur eine Zeile Code ändern zu müssen. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Eigenschaften wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anforderung immer intelligenter wird. Das Ergebnis ist eine deutliche Verbesserung der Leistung und ein Rückgang von Spam und anderen Angriffen. Cloudflare wurde in die Liste der Top Company Cultures 2018 des Entrepreneur Magazine und 2019 von Fast Company in das Ranking der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San José (Kalifornien), Washington (DC), Lissabon, London, München, Peking, Singapur und Sydney.

