Wenn sich ein E-Commerce-Riese mit hohen Bestellungseingängen in kürzester Zeit auskennt, dann ja wohl Amazon. Doch das Coronavirus bringt auch den Online-Riesen an seine Grenzen.? "Amazonianer arbeiten rund um die Uhr" ? Pandemie sorgt für Bestellflut ? Amazon kämpft um Balance in LiefernetzwerkBislang ging es im Kampf der Online-Händler um eines: Besucher auf die eigene Shoppingplattform zu ziehen und dazu anzuregen, möglichst viele Produkte zu kaufen. Amazon hatte offenbar ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...