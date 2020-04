WÜRZBURG (dpa-AFX) - In Franken wird immer mehr Silvaner angebaut. Die Rebsorte mache inzwischen rund ein Viertel des 6300 Hektar großen Anbaugebiets aus und habe im vergangenen Jahr erstmals den Müller-Thurgau vom ersten Platz verdrängt, sagte der Geschäftsführer des Fränkischen Weinbauverbands, Hermann Schmitt.



Die ersten Silvaner-Rebstöcke in Deutschland wurden nach seinen Worten 1659 in Franken gepflanzt. Seither hätten die Franken ein besonderes Faible zu dem ursprünglich aus Österreich stammenden Silvaner entwickelt.



Außerdem komme der Silvaner mit allen drei im fränkischen Weinland vorkommenden Böden gut zurecht - auf dem Buntsandstein am Untermain genauso wie auf dem Muschelkalk im Maindreieck und dem Keuper im Steigerwald. Auch das trockener werdende Klima in Franken vertrage der Silvaner, erklärte Schmitt./mac/DP/zb