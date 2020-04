Nach dem jüngsten beispiellosen Ölpreiseinbruch in den USA rutschen nun auch die Preise für Nordsee-Öl immer weiter ab. Der Juni-Future auf die Sorte Brent wird am frühen Mittwochmorgen rund 16 Prozent niedriger gehandelt. Noch vor zwei Wochen notierte der Ölpreis für ein Fass der Nordseesorte bei rund 36 Dollar. Mit zeitweise 15,98 Dollar pro Barrel war Brent so günstig wie seit Juni 1999 nicht mehr."Der ganze Energiemarkt steht noch immer auf Messers Schneide", zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg ...

