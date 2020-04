Am Dienstag wurde mit Spannung der ZEW-Index erwartet. Dieser überraschte, doch der DAX nutzte dies nicht für eine Kursrallye. Vielmehr lastet weiterhin der Verfall am Ölmarkt auf dem gesamten Aktienmarkt. Nähern wir uns daher weiter der 10.000er-Marke an? DAX ohne ZEW-Effekt Der Vortag startete verhalten mit einem leichten Minus. Die Marke von 10.500 wackelte bereits kurz nach der XETRA-Eröffnung und wurde wenig später nur noch einmal tangiert - gleich nach dem wichtigen ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. ...

