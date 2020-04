The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B119987 ERSTE GP BNK 13-20 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CH0112262933 EBN B.V. 10-20 BD00 BON CHF NCA T4EU XFRA US87938WAM55 TELEFONICA EM. 10/20 BD00 BON USD NCA XFRA US912828Z450 USA 20/22 FLR BD00 BON USD NCA XFRA DE0003678843 DT.KREDITBANK HPF R.25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A13SWH9 DT.PFBR.BANK MTN.35254 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4Q54 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD01 BON EUR NCA XFRA ES0213860051 BCO DE SABADELL 10-20 BD01 BON EUR NCA UOYP XFRA FR0010767566 CADES 09/20 MTN BD01 BON EUR NCA SKQE XFRA SK4120007204 SLOWAKEI 2020 214 BD01 BON EUR NCA XFRA US0258M0DU05 AMER.EXPR.CR. 2020 FLRMTN BD01 BON USD NCA XFRA USP1337QAT42 CHINA CON.BK(BR)10/20REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0217517829 AUSTRIA 05/20 FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS0848137708 GPB EUROBOND FIN. 12/UND. BD01 BON USD NCA XFRA US0258M0DT32 AMER.EXPR.CR. 2020 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US25278XAL38 DIAMONDB.EN. 19/24 BD02 BON USD NCA XFRA US8672ENAD44 SUNC.METWAY 15/20MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU57619AE59 MATTEL 19/27 REGS BD02 BON USD NCA TFJ1 XFRA XS1222731215 TRAFIGURA FDG 15/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1596795275 HUARONG FIN.2017 17/20FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1602525880 NORDIC INV.BK 17/20 MTN BD02 BON NOK NCA 5RFM XFRA FR0010854182 REP. FSE 10-20 O.A.T. BD03 BON EUR N