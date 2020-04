FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XDJE XFRA LU1875395870 XTR.NIKKEI 225 2DEOH 0.390 EUR

1T4 XFRA GB00BZ3CNK81 TORM PLC A DK-,01 0.099 EUR

