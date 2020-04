FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSKC2 XFRA ZAE000109815 STD BK GRP RC -,10 0.262 EURCC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1 0.231 EURCVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.462 EURMJG1 XFRA TH0671010Z16 MAJOR CINEPLEX -FGN- BA 1 0.020 EURDX2S XFRA LU0328474803 XTR.S+P ASX 200 1D 1.725 EURDX2G XFRA LU0322250985 XTR.CAC 40 1D 1.957 EURDXS0 XFRA LU0322248146 XTR.SLI 1D 1.522 EURDBXZ XFRA LU0292097747 XTR.FTSE ALL-SHARE 1D 0.248 EURDBXY XFRA LU0292097317 XTR.FTSE 250 1D 0.674 EURDBXX XFRA LU0292097234 XTR.FTSE 100 INCOME 1D 0.440 EURDXSB XFRA LU0292096186 XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D 1.433 EURDXSA XFRA LU0292095535 XTR.EO STOXX QUAL.DIV.1D 1.139 EURDBXS XFRA LU0274221281 XTR.SWITZERLAND 1D 1.578 EURDBXI XFRA LU0274212538 XTR.FTSE MIB 1D 0.932 EURDBXE XFRA LU0274211217 XTR.EURO STOXX 50 1D 1.102 EURLCQ XFRA ZAE000084992 EXXARO RES LTD RC 0,01 0.275 EUREDW XFRA ES0127797019 EDP RENOVAVEIS EO 5 0.080 EURADI1 XFRA CH0012138605 ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 2.377 EURRYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.701 EURBX7 XFRA BE0003810273 PROXIMUS S.A. 1.000 EURWPU XFRA BE0003724383 WERELDHAVE BELGIUM SCA 3.640 EURRQFI XFRA LU0875160326 XTR.HARVEST CSI300 1D 0.166 EURAH50 XFRA LU1310477036 XTR.HARV.FTSE CH.A-H50 1D 0.564 EUR0KE XFRA LU0327357389 KERNEL HLDG S.A. 0.231 EURWD3 XFRA AU000000SOL3 WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO 0.145 EURB4X XFRA TH6999010015 BANGKOK EXPR.+METR. FGN 0.003 EURXDJP XFRA LU0839027447 XTR.NIKKEI 225 1D 0.257 EURXESD XFRA LU0994505336 XTR.SPAIN 1DEO 0.794 EURSL8 XFRA US83416M1053 SOLAR SENIOR CAP. DL-,01 0.108 EURADIA XFRA US0067542045 ADECCO GRP AG ADR 1/2/SF1 1.195 EURXDDX XFRA LU0838782315 XTR.DAX INCOME 1D 3.423 EURXD5E XFRA LU0846194776 XTR.MSCI EMU 1D 1.211 EURXIEE XFRA LU1242369327 XTR.MSCI EUROPE 1D 2.145 EUR1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.160 EURH9I XFRA SE0000652216 ICA GRUPPEN AB SK 2,50 0.549 EUR