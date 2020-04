FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTH41J XFRA IE00BKZGB098 HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DL 0.071 EURH41N XFRA IE00BGHHCV04 HSBC MSCI SAUDI AR. 20/35 0.084 EURH4ZL XFRA IE00B5L01S80 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DL 0.167 EURH410 XFRA IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EM UC. ETF DL 0.025 EURMPQ XFRA US55302T2042 MHP SE GDR S/2 0.259 EURMUF XFRA KYG5784H1065 MANCHESTER UTD (NEW) A 0.083 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.020 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.003 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.113 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.033 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.150 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.027 EUR3MC XFRA NO0010734338 MULTICONSULT AS NK -,50 0.087 EUR4A4B XFRA GB00BK1PTB77 AGGREKO PLC LS-,04832911 0.208 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.065 EURFBYN XFRA US3193832041 FIRST BUSEY CORP. A 0.203 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.060 EURSIKA XFRA CH0418792922 SIKA AG NAM. SF 0,01 2.187 EURJL0 XFRA GB00BVC3CB83 JOHN LAING GROUP LS -,10 0.087 EUR7AQ XFRA SE0000772956 AQ GROUP AB SK 2 0.305 EUR9BA XFRA FR0004040608 ABC ARBITRAGE POR.EO-,016 0.100 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.116 EURVAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.024 EURVUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.077 EUR7TT XFRA GB0008711763 TT ELECTRON. LS-,25 0.056 EUR1ZK XFRA NO0010815673 FJORDKRAFT HOLDING ASA 0.261 EUR18M XFRA GB00BYWVDP49 SABRE INSUR. GRP LS-,001 0.092 EURCLN XFRA GB0001990497 CITY OF LDN INV.TR.LS-,25 0.054 EUR