FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSMC XFRA GB00B4X1RC86 SMART METERING SYS LS-,01 0.052 EURLV2B XFRA US52736R1023 LEVI STRAUSS + CO. CL.A 0.074 EURWM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.443 EURSD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.055 EURSJL XFRA US78454L1008 SM ENERGY CO. DL-,01 0.009 EURPRG XFRA US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.730 EURKLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.619 EUR3L4 XFRA US3765491010 GLADSTONE LAND CO.DL-,001 0.041 EURI93 XFRA TH1027010012 INDORAMA VENT. -FGN- BA 1 0.005 EUR3RE XFRA SE0000123671 REJLERS AB -B- SK 2 0.137 EURSKT XFRA NO0003053605 STOREBRAND ASA NK 5 0.283 EURVPK5 XFRA NL0009432491 KON. VOPAK NV EO -,50 1.150 EURSIKB XFRA US82674R1032 SIKA AG UNSP.ADR O.N. 0.220 EURC8V XFRA GI000A0F6407 888 HOLDINGS PLC LS-,005 0.028 EUR32P XFRA GG00B1Z5FH87 PPHE HOTEL GROUP LTD. 0.228 EURFNL XFRA GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC DL -,50 0.110 EURD9F2 XFRA GB00B1VNSX38 DRAX GROUP LS-,1155172 0.108 EURKQ1 XFRA GB00B0HZPV38 KAZ MINERALS PLC LS -,20 0.074 EURHGM XFRA GB0032360173 HIGHLAND GOLD MNG LS-,001 0.040 EURWHI XFRA GB0031698896 WILLIAM HILL PLC LS-,10 0.061 EUR42W XFRA GB0009465807 WEIR GRP PLC LS-,125 0.347 EURUEH XFRA GB0009123323 ULTRA ELECTR.HLDGS LS-,05 0.446 EUR3NA XFRA GB0006215205 NATL EXPR. GRP LS-,05 0.127 EURLGI XFRA GB0005603997 LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 0.144 EURFG1 XFRA GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC LS-,05 0.216 EURGIUV XFRA DE000A0Q8HP2 ZANTKE EO CO.BDS AMI P(A) 0.860 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.136 EURSEW XFRA AT0000785555 SEMPERIT AG HLDG0P5 XFRA GB00BKRC5K31 POLYPIPE GROUP(WI) LS-001 0.092 EUR21T XFRA GB00B3FLWH99 BODYCOTE PLC LS -,1727272 0.159 EURI93A XFRA TH1027010R10 INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 0.005 EUR1LNB XFRA GB00BWFGQN14 SPIR.-SARC.E.LS-,26923076 0.888 EURH4ZW XFRA IE00B4TS3815 HSBC MSCI EM L.AM. UC.ETF 0.082 EURH4ZJ XFRA IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 0.104 EURH41I XFRA IE00BKZG9Y92 HSBC ECON.SC.WORLDW.EQ DL 0.067 EUR