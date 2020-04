ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im ersten Quartal von einem starken Pharmageschäft besonders in Europa profitiert und den Umsatz gesteigert. Den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte die Roche Holding. Der Umsatz soll demnach im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich wachsen, der Gewinn je Aktie zulegen. Zudem peilt der Konzern wie geplant eine höhere Dividende an.

Die Konzernverkäufe stiegen in den ersten drei Monaten laut Mitteilung um 7 Prozent auf 15,1 Milliarden Schweizer Franken. Analysten hatten einen leichten Rückgang auf 14,65 Milliarden Franken erwartet. Alleine in Europa erzielte Roche ein Umsatzplus von 14 Prozent. Im Pharmageschäfte verzeichnete der Konzern dank des Krebsmedikaments Tecentriq oder des Hämophilie-Präparats Hemlibra sowie neuen Medikamenten ein Plus von 7 Prozent. Die Division Diagnostics erzielte ein Umsatzplus von 5 Prozent.

