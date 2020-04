Inhalation heilt und repariert COVID-19 und Ihr Depot?

Anzeige / Werbung

Logischer kann ein Zugang zu einer Problemlösung nicht sein. Eine Kombination zweier Substanzen, die anerkannt positive Wirkungen gegen die Symptome von Covid-19 zeigen ist in meinen Augen mehr als nur aussichtsreich.

Quelle: Universität Tel Aviv



AKTUELLE NEWS: INNOCAN PHARMA ARBEITET GEMEINSAM MIT DER UNIVERSITÄT TEL AVIV AN DER ENTWICKLUNG EINES NEUEN REVOLUTIONÄREN ANSATZES ZUR BEHANDLUNG DER COVID-19-ERKRANKUNG MIT CBD, DAS MIT EXOSOMEN BELADEN WIRD

InnoCan Pharman (WKN: A2PSPW) gibt bekannt, dass man mit Ramot, dem kommerziellen Arm der Universität Tel Aviv, eine Forschungsvereinbarung unterzeichnet hat, um gemeinsam einen neuartigen, revolutionären Ansatz zur Behandlung von COVID-19 unter Verwendung von mit Cannabidiol (CBD) beladenen Exosomen zu entwickeln. Das Produkt wird "CLX" genannt.

Im Rahmen dieser Forschungsvereinbarung werden InnoCan Pharman (WKN: A2PSPW) und ein Team unter der Leitung von Prof. Daniel Offen, einem führenden Forscher, der sich auf Neurowissenschaften und Exosomentechnologie an der Universität Tel Aviv spezialisiert hat, zusammenarbeiten, um "CLX" auf Grundlage der Arbeiten von Prof. Offen zu entwickeln.

CBD-beladene Exosomen haben das Potenzial, eine hoch synergistische Wirkung entzündungshemmender Eigenschaften zu erzielen und bei der WIEDERHERSTELLUNG infizierter Lungenzellen zu helfen. QUELLE: PRESSEMITTEILUNG

Diese geplante CLX-Inhalation wird auch gegen eine Vielzahl anderer Lungeninfektionen getestet.

Die Forschungsvereinbarung gibt InnoCan die einmalige Option, eine exklusive weltweite Lizenzgebühr für die Hintergrundtechnologie und den Forschungsergebnissen zur Entwicklung und Herstellung von CLX zur Behandlung von COVID-19 und andere Arten von Lungenentzündungen zu erhalten.

Quelle: researchgate.net



Sie alle kennen wohl CBD und die zahllosen Wirkungen, speziell im schmerzstillenden und entzündungshemmenden Bereich, die dem Stoff zugeschrieben werden. Aber kaum jemand hat bislang etwas von Exosomen gehört, was nicht verwunderlich ist, denn Exosomenforschung ist ein Forschungsbereich in der Stammzellenanwendung, also sehr anspruchsvolles Biotech.

Exosomen sind kleine Partikel, die bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Exosomen können als "Zielsuchraketen" fungieren, wenn die zellheilenden Eigenschaften der Exosomen mit den entzündungshemmenden Eigenschaften von CBD kombiniert werden. Exosomen spielen auch eine wichtige Rolle bei der Kommunikation von Zelle zu Zelle, was für zusätzliche therapeutische Behandlungen wie Epilepsie Alzheimer von Vorteil sein kann.

Jüngste In-vivo- und In-vitro-Studien haben gezeigt, dass Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen (MSC) die Regeneration fördern und Immunreaktionsprozesse in geschädigten Geweben verbessern können.

Quelle: wissensschau.de



Exosomen enthalten ebenfalls entzündungshemmende Mittel, die entzündete Organe ins Visier nehmen können.

Das Team von Dr. Offen hat bereits erfolgreich Exosomen mit Molekülen beladen. Es ist dem Team auch gelungen, verschiedene Gewebeverletzungen zu behandeln und gleichzeitig Entzündungen und pathologische Beeinträchtigungen signifikant zu reduzieren. Bisher wurden weltweit hunderte von klinischen Studien mit Exosomen durchgeführt, die ihr therapeutisches Potenzial bei verschiedenen Anwendungen belegen.

Das Ramat-Innocan Forschungsteam wird nun diese wenige Nanometer großen "Stammzellen-Wunderteilchen", die in hunderten Studien eine therapeutische Wirkung nahe gelegt haben, mit CBD-Molekülen, die ebenfalls schon therapeutische Wirkung bei Lungenentzündungen gezeigt haben, "beladen" und mittels Inhalation dem Patienten zuführen.

Ich freue mich, mit dem InnoCan-Team an diesem spannenden CLX-Entwicklungsprojekt zusammenzuarbeiten. Wir stehen vor einer herausfordernden Zeit, und ich glaube, unser einzigartiger Ansatz verspricht eine Behandlung für die COVID-19-Pneumonie und möglicherweise auch für andere Lungenentzündungen anzubieten, die durch genetische Veränderung des COVID-19 oder anderer Viren verursacht werden. PROF. DANI OFFEN VON DER SAGOL SCHOOL OF NEUROSCIENCE AN DER UNIVERSITÄT TEL AVIV

Quelle: Universität Tel Aviv



INNOCAN PHARMA CORP.*

WKN: A2PSPW CSE: INNO

Innocan Pharma™ ist ein Spezialpharmaunternehmen, das Produkte entwickelt, welche die einzigartigen Eigenschaften von Cannabinoiden in Kombination mit intelligenten Verabreichungsmethoden und -Formulierungen nutzen.

Das Management dieses Unternehmens ist so hochkarätig, wie man es bei einem Pennystock wohl nicht vermuten würde:

Vorstandsvorsitzender Ron Mayron war im Top-Level-Management von Teva Pharmaceuticals (NASDAQ: TEVA - Börsenwert 11 Mrd. USD). Der Gründer von Innocan Pharma, Yoram Drucker, war auch Gründer von zwei Biotech-Firmen mit NASDAQ-Listing: Pluristem (NASDAQ: PSTI Börsenwert 175 Mio. USD) und Brainstorm (NASDAQ: BCLI Börsenwert 155 Mio. USD). CEO Iris Bincovich ist ein "Think Big"-Profi und führte von einer Seniorposition die Hautpflegemarke Kamedis in die Internationalität.

Der wissenschaftlich Berater, Prof. Chezy Barenholz, ist der Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien, von der zwei dem Krebsmedikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen.

CANNABIS-CBD-BIOTECH

Dieses Unternehmen sticht durch den Umstand heraus, dass es für die vielfältigen Anwendungen, welche die Cannabispflanze Erkrankten oder Anwendern bietet, einen biotechnologischen Ansatz verfolgt, und dies ohne den Anspruch, selbst einen eigenen Anbau zu forcieren.

PATENT ANGEMELDET: "CBD-INJEKTION"

CBD hat leider die Eigenschaft, dass es der menschliche Körper großteils verdaut, bevor es eine therapeutische Wirkung entfalten kann. Deshalb sind die weltweiten Forschungen dahingehend ausgerichtet, die Verfügbarkeit für den Körper zu erhöhen. Innocan und die Universität in Jerusalem beschreiten gemeinsam einen interessanten und erfolgsversprechenden Weg:

Eine einzigartige mit Cannabinoiden beladene Liposomplatform, die die gezielte kontrollierte Verabreichung von Cannabinoiden in den Blutkreislauf ermöglicht. Die zum Patent angemeldete Technologie kann eine erhöhte Bioverfügbarkeit ermöglichen, die auf ein bestimmtes Organ oder einen bestimmten Körperteil abzielt, und zwar mit präziser Zeit- und Dosierungskontrolle.

Derzeit gibt es ungefähr 15 von der FDA zugelassene liposomale Medikamente, und es ist bekannt, dass sich viele weitere in klinischen Studien befinden.

Die ersten durchgeführten Forschungen in Bezug auf die CBD-Injektion sind vielversprechend:

Es wurde eine hohe Beladung mit CBD erreicht. Die beladene Menge reicht zur Verabreichung einer therapeutischen Dosis aus.

Es wurden verschiedene Arten von liposomalen CBD-Formulierungen entwickelt, die möglicherweise auf eine Vielzahl klinischer Indikationen für die Verabreichung von CBD-Injektionen abzielen.

Die liposomalen Formulierungen können das Potenzial haben, eine kontrollierte Freisetzung von injizierbarem CBD zu ermöglichen.



PATENT ANGEMELDET - CBD SCHMERZSALBE



Wenn es auch kein Thema ist, das man beim Sonntagskaffee mit der Erbtante bespricht: Besonders interessant finde ich aber die Hämorriden-CBD Salbe, deren Formel ebenfalls zum Patent angemeldet ist (News). Onmeda schreibt: "Schätzungen zufolge haben fast 70 Prozent der Erwachsenen im Laufe ihres Lebens mindestens einmal Beschwerden durch vergrößerte Hämorrhoiden."

CBD-HAUTPFLEGEPRODUKTE



FAZIT:

Natürlich liegt kurzfristig der Hauptfokus auf Covid-19-Forschungen. Diese hat aufgrund der Aktualität natürlich eine sehr hohe Breitenwirkung. Dadurch erreicht InnoCan Pharman (WKN: A2PSPW) ein Anlegerpublikum, das diese Aktie auf den ersten Blick übersehen hätte. Das hochkarätige Management, das die Entwicklung des Unternehmens lenkt, sollte in der Lage sein, auch die weiteren Produkte und Entwicklungen ins rechte Licht zu rücken, sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass Innocan schnell eine große Fangemeinschaft entwickeln könnte.

CEO Iris Bincovich ist der Mastermind der Cremes und Salben, das hat sie bei Teva schon bewiesen. Dadurch wird die Produkteinführung von "Relief" und Shir" ein großes Event für das Unternehmen sein. Vorverträge mit verschiedenen Unternehmen wurden schon geschlossen.

Die CBD-Liposomen-Injektion hebt ein großes Manko auf, das CBD-Konsumenten derzeit in Kauf nehmen müssen: die geringe Bioverfügbarkeit im menschlichen Körper! Erst mit einer hohen Bioverfügbarkeit kann CBD seine beinahe wundertätigen Wirkungen wirklich entfalten. Hoffen wir auf ebenso wundertätige Wirkungen fürs Depot…

Ihr Helmut Pollinger

